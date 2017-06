Genova, picchiato da ladro dopo aver difeso l'amica: 19enne in coma

Un ragazzo israeliano di 19 anni è finito in coma farmacologico dopo aver difeso un'amica che era stata derubata in una discoteca di Genova, nel quartiere Albaro. Il giovane ha inseguito il ladro, che aveva appena strappato dal collo dell'amica una collanina. Il malvivente, un italiano che si è dato alla fuga, ha colpito il 19enne con un pugno in faccia. L'israeliano, dopo il coma farmacologico indotto dai medici, è stato risvegliato.