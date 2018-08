Genova, il sindaco: "Non solo ponte, fare anche gronda e valico"

Per Genova non solo "è necessario fare il ponte nuovo il più in fretta possibile" ma "sono necessarie anche le altre opere: il Terzo Valico, la Gronda, la Tav, la metropolitana di superficie". A chiarirlo è il sindaco, Marco Bucci, che torna a chiedere un piano per le infrastrutture nell'area. Bucci ha quindi spiegato che "per il 15 settembre potremo aprire ai camion la strada interna di Ilva, che sarà a disposizione per la viabilità portuale".