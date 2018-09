Genova, bimba traumatizzata dal crollo del ponte Morandi: ora non parla più

La storia, pubblicata su La Repubblica, è stata raccontata da Sara Bandini, preside dell'Istituto comprensivo Sampierdana. Il crollo ha addirittura fatto smuovere i sismografi facendo registrare un terremoto di primo grado. Gli abitanti della zona evacuata, tra cui la piccola Adele, sono stati assistiti tra gli altri dall'equipe di psicologi di Emdr Italia, associazione di medici specializzati nel trattamento dei traumi. "In quegli istanti carichi di ansia nessuno si era accorto di quanto accaduto ad Adele, solo dopo i genitori si sono resi conto che era diventata improvvisamente silenziosa. Così sono venuti da noi", affermano i dottori.



"Lo shock visivo ed emotivo ha prodotto un blocco nella bambina, che nei giorni successivi al crollo è peggiorato", spiegano. Il disastro ha traumatizzato la bimba a tal punto da creare un gap tra il suo mondo interiore e quello esteriore. "Se già per un adulto è complesso lasciare le proprie cose, figuriamoci per una bambina che aveva già vissuto il trauma del crollo". Ciò che devono fare i genitori ora è lasciarle tempo, darle affetto e la massima dolcezza. I medici infatti sono certi che si tratti di un "blocco temporaneo". Per ora hanno trovato il modo di stabilire un canale di comunicazione attraverso il disegno.