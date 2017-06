Genova, 80enne contromano in A7: schianto frontale con Bmw, tutti illesi

Non ha imboccato l'autostrada contromano, ma ha invertito il senso di marcia all'improvviso, mentre era in viaggio, andandosi a scontrare con un'altra auto. E' successo a un ottantenne di Isola del Cantone ( Genova ), su un tratto della A7, rimasto però illeso dopo il frontale, come anche l'altro automobilista.

L'uomo ha fatto il suo ingresso in autostrada attraverso il casello di Busalla, dove ha imboccato lo svincolo che porta in direzione di Milano. Evidentemente però durante il tragitto ha cambiato idea e, invece che prendere la prima uscita e rientrare in autostrada nella carreggiata opposta, ha pensato di invertire semplicemente il senso di marcia per mettersi in viaggio in direzione sud, andando pericolosamente contromano.



Sulla corsia di sorpasso, si è subito imbattuto in una Bmw che sopraggiungeva nel senso di marcia corretto e i due veicoli si sono scontrati frontalmente. Tutti sono rimasti illesi, ma per l'ottantenne è subito scattata la sospensione della patente di guida.