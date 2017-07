Genova, 43enne scomparso ritrovato vivo: ha vagato per 21 giorni nei boschi

Ritrovato vivo e in buone condizioni di salute a Rezzoaglio (Genova), in Val D'Aveto, Stefano Gentili, 43enne di Podenzano (Piacenza), scomparso il 14 giugno in Liguria. L'uomo è stato avvistato in stato confusionale sul ciglio di una strada da alcuni residenti, che hanno avvertito i carabinieri. Gentili non ha saputo spiegare ai militari cosa sia successo, svelando solo di avere vagato nei boschi cibandosi di bacche e radici.