Genova, punto da calabrone: muore 46enne

foto Facebook 15:02 - E' morto in strada, a Genova, dopo essere stato punto da un grosso calabrone Andrea Donati, ex rugbista, attualmente allenatore di una squadra delle giovanili. L'uomo è stato subito soccorso dai medici, che hanno tentato inutilmente di rianimarlo, ed è morto durante il trasporto verso l'ospedale per arresto cardiaco, dovuto allo shock anafilattico. Alcuni testimoni raccontano che, prima di essere punto, Donati aveva tentato di uccidere l'insetto. - E' morto in strada, a Genova, dopo essere stato punto da un grosso calabrone Andrea Donati, ex rugbista, attualmente allenatore di una squadra delle giovanili. L'uomo è stato subito soccorso dai medici, che hanno tentato inutilmente di rianimarlo, ed è morto durante il trasporto verso l'ospedale per arresto cardiaco, dovuto allo shock anafilattico. Alcuni testimoni raccontano che, prima di essere punto, Donati aveva tentato di uccidere l'insetto.

Secondo le prime testimonianze, l'uomo ha cercato di uccidere il calabrone che l'ha punto. Barcollando, è entrato in un bar ma si è accasciato a terra. E' morto per arresto cardiaco provocato da shock anafilattico in ambulanza. Il pm genovese Federico Manotti ha aperto un fascicolo a modello 45, ovvero senza ipotesi di reato.