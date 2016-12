Savona, uccide moglie e si suicida

22:09 - Tragedia familiare in una villetta di Loano, in provincia di Savona. Un uomo di 55 anni, Paolo Moisello, ha ucciso con un colpo di pistola la moglie, Stefania Maritano, 49 anni, vicesindaco di Borghetto Santo Spirito, per poi rivolgere l'arma contro se stesso. A ricostruire la dinamica dell'omicidio-suicidio sono stati i carabinieri.

Maritano, assessore al Bilancio, era stata eletta alle ultime amministrative in una lista civica mentre il marito era geometra. I due cadaveri sono stati trovati riversi sulla scala interna della villetta a due piani dove vivevano. Lui si è ucciso con un colpo alla testa. La donna lavorava anche come segretaria nello studio medico di un cugino. Secondo quanto riferito da alcuni vicini, negli ultimi tempi i rapporti tra marito e moglie erano tesi perché si stavano separando.



L'allarme lanciato dai vicini - A dare l'allarme sono stati alcuni parenti dopo aver notato le auto delle due vittime parcheggiate fuori dalla villetta. Si sono allora insospettiti perché sia Moisello sia la moglie avrebbero dovuto essere al lavoro. I parenti hanno prima telefonato, poi citofonato a lungo. Non avendo avuto risposta hanno avvisato vigili del fuoco e carabinieri che, dopo aver sfondato una finestra, hanno trovato i due corpi.