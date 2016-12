07:23 - I carabinieri della Compagnia di Sarzana, nello Spezzino, hanno arrestato sette persone ritenute facenti parte di una banda specializzata in rapine a banche nel centro e nord Italia. La banda avrebbe messo a segno rapine in Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche e Veneto. Era composta da almeno dieci persone, quasi tutte napoletane, capeggiata da Massimo Marangio, 44 anni, già pregiudicato per reati analoghi.