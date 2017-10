È una situazione che si conosce da tempo, quella che coinvolge trecentomila persone fra le province di Padova, Vicenza e Verona, ma solo adesso si sta iniziando a riconoscerla per il pericolo che rappresenta. L'acqua di queste zone è infatti contaminata da Pfas, composti chimici presenti in oggetti di uso quotidiano e adesso diffusi nelle colture e negli alimenti che arrivano sulle tavole di tutti gli italiani, non soltanto in Veneto. Gli Pfas si accumulano nel sangue e possono essere causa di moltissime malattie ma la plasmaferesi proposta dalla Regione per arginare la situazione non è un vero e proprio trattamento, come spiegano gli stessi medici, quanto una sperimentazione.