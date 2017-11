22 novembre 2017 15:18 Le Iene: "Abruzzo in pericolo per un esperimento nucleare tenuto nascosto" | I ricercatori a Tgcom24: "Nulla di segreto, tutto in regola" Nel servizio si segnala che sotto il Gran Sasso, nei laboratori di fisica nucleare, si utilizzerà il Cerio 144, ma lʼInfn assicura che tutto avverrà nel rispetto di ambiente e salute: "Sarebbe un suicidio per noi"

Fa discutere e allarmare il servizio de Le Iene, secondo il quale in Abruzzo sarebbe in corso un esperimento nucleare segreto capace di mettere a rischio l'intero territorio. Dando voce a movimenti ambientalisti e comitati locali per la salute dell'ambiente e dell'acqua, il programma televisivo ha parlato del Sox, acronimo di un esperimento dei laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare. Chiamati in causa i ricercatori a Tgcom24 smentiscono ogni rischio. "Non c'è niente di segreto - precisano - tant'è che sul nostro sito è tutto spiegato da tempo: caratteristiche dell'operazione e messa in sicurezza. Sarebbe un suicidio per i ricercatori stessi non operare secondo legge e nel rispetto della sicurezza personale e ambientale".

L'accusa de Le IeneNelle viscere del Gran Sasso, dove nel 1982 è stato costruito l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il più grande laboratorio sotterraneo del mondo, potrebbe arrivare la minaccia nucleare. L'inviata de Le Iene Nadia Toffa spiega come la cima più alta dell'Appennino ospiti anche una delle sorgenti d'acqua più pure d'Europa, che offre da bere a mezzo Abruzzo, ed è proprio in queste acque si trovano i laboratori dove molto spesso si fanno esperimenti utilizzando sostanze nocive. L'ultimo in programma, e secondo i comitati locali tenuto nascosto per la sua pericolosità, è il Sox.