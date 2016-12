Sequestrata e violentata in una baracca di un insediamento nomadi in zona Prenestina, a Roma. E' quanto accaduto a una giovane donna pochi giorni fa. La vittima ha presentato denuncia ai carabinieri che hanno arrestato il presunto responsabile. Sulla vicenda c'è il massimo riserbo degli inquirentui dato che le indagini per risalire a eventuali complici sono ancora in corso. La donna: "Potevo morire".