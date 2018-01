Roma, un insegnante di 53 anni abusa di una ragazzina: arrestato

I genitori si sono rivolti alla polizia e sono subito scattate le indagini, in collaborazione con la Procura romana. Anche la ragazzina è stata ascoltata dagli inquirenti, in audizione protetta. E sono stati proprio gli agenti del commissariato Viminale a mettere fine agli abusi, con l'arresto del docente, un insegnante di italiano e latino all'istituto Massimo di Roma, uno tra i più prestigiosi della Capitale, nel cuore del quartiere Eur. Al 53enne sono stati sequestrati telefonini e computer. Nell'audizione della ragazza sono emersi "la veridicità dei fatti e l'enorme disagio della stessa per quanto stava accadendo". Le indagini successive hanno poi rivelato che l'accusa di atti sessuali da parte dell'uomo era fondata.



Gli agenti hanno quindi eseguito la custodia cautelare in carcere dell'insegnante, un 53enne romano, "ritenuto responsabile del delitto di atti sessuali con minorenne". Le violenze avvenivano in un'aula diversa da quella in cui si svolge la normale attività scolastica, in cui il professore teneva le sue lezioni private.