Roma, sette incendi in città: un rogo lambisce le abitazioni

Sette incendi sono divampati domenica nella città di Roma. Tra questi, due hanno impegnato particolarmente gli uomini della Protezione civile: il primo nell'area di via dei Monti Tiburtini e il secondo, più vasto, nei pressi di via di Settebagni. Per il secondo rogo, che ha lambito le abitazioni, sono state messe in campo sette squadre con mezzi antincendio, tre autobotti e un aereo dei vigili del fuoco. Due le squadre per spegnere l'altro.