Roma, sesso in strada a Trastevere tra i rifiuti

In pieno giorno, sotto gli occhi dei passanti, distesa sull'asfalto e tra cumuli di rifiuti, una coppia consuma un rapporto sessuale nel cuore di Trastevere, a Roma. Indisturbata. Le foto, pubblicate sulla pagina Facebook del gruppo "Roma fa schifo", rimbalzano di bacheca in bacheca e monta l'indignazione dei cittadini della capitale che si chiedono perché nessuno intervenga in queste situazioni di degrado.