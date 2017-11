Roma, cancello esce dai binari: bimbo di quattro anni muore schiacciato

La famiglia del piccolo aveva affittato una casa accanto a quella della nonna per passare le ferie d'agosto. Il papà era rimasto in Inghilterra, dove viveva tutta la famiglia. Poco prima delle 16 è stato dato l'allarme al 118 che ha poi allertato l'elisoccorso di Elitaliana, intervenuto pochissimi minuti dopo. Il pesantissimo cancello era uscito dalle guide finendo contro il bambino, che ha perso conoscenza. Dopo l'intervento di tre persone per sollevare il cancello, l'equipe sanitaria ha tentato di rianimarlo per un tempo lunghissimo, circa 45 minuti, direttamente nello spazio antistante la palazzina, ma non c'è stato nulla da fare.



Il bambino, nonostante tutti gli sforzi, non ha ripreso mai conoscenza. In lacrime la madre, che si è lanciata in un pianto disperato mentre i medici tentavano il tutto per tutto. In seguito alla tragedia il proprietario del terreno dove è avvenuto l'incidente ha avuto un malore ed è stato soccorso dai medici dell'elisoccorso in attesa dell'ambulanza che lo ha poi trasportato nell'ospedale cittadino.