Roma,aggressione a sfondo razzista: 2 migranti insultati e picchiati

Aggressione a sfondo razziale nella notte a Roma . Le vittime sono un cittadino del Bangladesh e un egiziano : circondati da 5 ragazzi in piazza Cairoli, sono stati prima insultati , con espressioni come "sporco negro", e poi picchiati . Ad avere la peggio il 27enne del Bangladesh, trasportato in ospedale con traumi al volto giudicati guaribili in 30 giorni. Bloccati i 5 aggressori, tutti tra i 17 e i 19 anni . Uno è stato arrestato, gli altri denunciati.

L'allarme è scattato intorno alle tre della notte tra sabato e domenica, quando la polizia è intervenuta per soccorrere un uomo sanguinante a terra in Piazza Cairoli, nel centro storico della Capitale. Accanto a lui, bengalese con regolare permesso di soggiorno, c'era anche un cittadino egiziano: è stato lui a raccontare di essere rimasto vittima, con l'altro, di un'aggressione da parte di alcuni ragazzi.



Per l'arrestato l'accusa è di tentato omicidio - In seguito alle descrizioni delle vittime, gli agenti del commissariato Trevi hanno fermato poco dopo cinque giovani in Via delle Botteghe Oscure. Si tratta di un 17enne, tre 18enni e un 19enne. Uno di loro, 18 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio: si tratta di un ultrà della Roma, già noto alle forze dell'ordine per uso personale di stupefacenti. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il gruppo avrebbe iniziato senza motovo a insultare la vittima, passando poi al pestaggio. Sarebbe atato lui ad accanirsi sulla vittima quando era già a terra, colpendola ripetutamente con calci al volto. Gli altri ragazzi invece sono stati denunciati per lesioni aggravate e percosse.