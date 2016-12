Roma, 16enne trovata morta in padiglione dismesso del Forlanini

In un padiglione dismesso dell'ospedale Forlanini, a Roma , è stata trovata morta una 16enne. Sul luogo la polizia ha trovato anche la madre della ragazza: le due vivevano all'interno di quei locali occupati abusivamente. La salma della giovane, che risulta essere tossicodipendente, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame autoptico.

I medici hanno provato a rianimare la ragazza, ma non sono riusciti a salvarla. Da un mese circa la 16enne era ricoverata in un centro per disintossicazione a Perugia, ma non aveva resistito ed era scappata tornando a Roma tre giorni fa per stare con la madre, che ha 41 anni.