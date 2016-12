Profughi, vittime di terrorismo e Paesi in guerra al centro della preghiera del Papa

La preghiera per Iraq, Yemen e Libia - Papa Francesco ha quindi auspicato "un incontro fecondo di popoli e di culture" nelle altre zone di Mediterraneo e Medio Oriente, come Iraq, Yemen e Libia.



"In Terrasanta convivenza tra israeliani e palestinesi" - Nel messaggio "Urbi et Orbi" il Papa ha quindi parlato della Terrasanta, per la quale ha augurato "la convivenza fra Israeliani e Palestinesi, come anche la paziente disponibilità e il quotidiano impegno ad adoperarsi per edificare le basi di una pace giusta e duratura tramite un negoziato diretto e sincero".



Ucraina, "liberare i prigionieri" - "Il Signore della vita - aggiunge - accompagni pure gli sforzi intesi a raggiungere una soluzione definitiva alla guerra in Ucraina, ispirando e sostenendo anche le iniziative di aiuto umanitario, tra cui la liberazione di persone detenute".



"Terrorismo è cieca violenza" - Il pensiero del Papa è quindi andato alle vittime del terrorismo, in particolare nei recenti attentati in Belgio, Turchia, Nigeria, Ciad, Camerun e Costa d'Avorio. "Il Signore Gesù, nostra Pace, che risorgendo ha vinto il male e il peccato, stimoli in questa festa di Pasqua la nostra vicinanza alle vittime del terrorismo - ha detto infatti Bergoglio -, forma cieca ed efferata di violenza che non cessa di spargere sangue innocente in diverse parti del mondo".



L'accoglienza per profughi e migranti - Papa Francesco ha quindi voluto esortare all'accoglienza di migranti e profughi. "Il Cristo risorto, annuncio di vita per l'intera umanità, si riverbera nei secoli e ci invita a non dimenticare gli uomini e le donne in cammino alla ricerca di un futuro migliore, schiera sempre più numerosa di migranti e di rifugiati, tra cui molti bambini, in fuga dalla guerra, dalla fame, dalla povertà e dall'ingiustizia sociale. Questi nostri fratelli e sorelle, sulla loro strada incontrano troppo spesso la morte o comunque il rifiuto di chi potrebbe offrire loro accoglienza e aiuto".



Piazza San Pietro blindata - Tutta l'area intorno a San Pietro è stata sottoposta a rigide misure di sicurezza. I fedeli sono stati fatti passare in percorsi obbligati, delimitati da transenne, e sottoposti a controlli con i metal detector portatili da parte delle forze di sicurezza ancora prima di arrivare in Piazza San Pietro. L'area circostante alla piazza è delimitata da posti di controllo di Polizia e Carabinieri.



"Gesù Cristo è risorto! L'amore ha sconfitto l'odio, la vita ha vinto la morte, la luce ha scacciato le tenebre!". Questo il testo diffuso oggi da papa Francesco sul suo account @Pontifex in occasione della Pasqua.