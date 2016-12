Omicidio della Magliana, la mamma di Sara ai funerali: "Combatterò per avere giustizia"

"Giustizia ci dovrà essere. Combatterò con tutte le mie forze perché giustizia ci sia". La mamma di Sara , ai funerali della figlia, lo ha detto in una chiesa, quella di Santa Maria Madre della Divina Grazia, gremita di parenti, amici e semplici conoscenti, tutti accorsi alla periferia di Roma per dare l'ultimo saluto alla studentessa uccisa e bruciata dal suo ex fidanzato . "Quel gesto crudele - ha detto ancora Tina Raccuia - ha spento il tuo sorriso".

"Ricorderò il tuo sorriso" - "Ti voglio ricordare così, con il tuo sorriso bellissimo", ha detto ancora la madre della studentessa."Un gesto crudele ti ha spento il sorriso. Niente potrà cancellare questa tragica perdita e consolarci". E ha continuato: "Combattete sempre per i vostri sogni, fate come ha fatto lei. Grazie Sara".

"Sarai l'angelo più bello" - Tanti i messaggi in chiesa per dire addio alla ragazza. Tra gli altri, spiccava quello con la scritta "Sarai l'angelo più bello". E poi rose bianche, foto, disegni dei bambini di una scuola d'infanzia.



Il parroco: "Diamo una risposta al dolore che viene dal male" - Il parroco di Santa Maria Madre ha detto, durante la messa: "Continuiamo a dare risposta alla sofferenza creata dal male con la preghiera e le fiaccolate". E alcuni fedeli: "Preghiamo perché il Signore ci dia una città più umana".



Il vescovo: "Ci resta la dolcezza del ricordo" - "L'intera Chiesa diocesana partecipa con la preghiera al dolore della famiglia e della comunità di Sara", ha detto il parroco leggendo un messaggio del vescovo durante la funzione. E ancora: "Senza di lei la comunità si impoverisce, ci ritroviamo nella sofferenza e nel pianto. Ci rimane il ricordo di una ragazza piena di talento e di interessi, studiosa e amorevole verso familiari e amici. Nemmeno la sua fine ci tolga la dolcezza del ricordo".



Applausi e palloncini alla fine della cerimonia - Al termine della funzione, all'uscita del feretro tanti palloncini bianchi e azzurri con la scritta "Sara" sono volati in cielo. La folla ha applaudito a lungo, prima e dopo gli ultimi saluti dei parenti al carro funebre, in un clima di grande commozione.