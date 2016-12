Madre Teresa di Calcutta è santa, la proclamazione di Papa Francesco: "Non esiste alternativa alla carità"

Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 1 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 2 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 3 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 4 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 5 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 6 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 7 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 8 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 9 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 10 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 11 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 12 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 13 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 14 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 15 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 16 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 17 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 18 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 19 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 20 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 21 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 22 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 23 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 24 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 25 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 26 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 27 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 28 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 29 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 30 di 35 Ansa Ansa Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 31 di 35 Afp Afp Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 32 di 35 Afp Afp Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 33 di 35 Afp Afp Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 34 di 35 Afp Afp Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco 35 di 35 Afp Afp Madre Teresa di Calcutta proclamata santa da Papa Francesco leggi dopo slideshow ingrandisci

Il Pontefice ha esortato i fedeli a seguire l'esempio della santa albanese per attuare "quella rivoluzione della tenerezza iniziata da Gesù Cristo con il suo amore di predilezione ai piccoli". Nell'omelia della messa di canonizzazione, Papa Francesco ha detto: "Non esiste alternativa alla carità: quanti si pongono al servizio dei fratelli, benché non lo sappiano, sono coloro che amano Dio".



"La vita cristiana tuttavia - ha specificato Bergoglio - non è un semplice aiuto che viene fornito nel momento del bisogno. Se fosse così sarebbe certo un bel sentimento di umana solidarietà che suscita un beneficio immediato, ma sarebbe sterile perché senza radici. L'impegno che il Signore chiede, al contrario, è quello di una vocazione alla carità con la quale ogni discepolo di Cristo mette al suo servizio la propria vita, per crescere ogni giorno nell'amore".



"Mise i potenti davanti ai loro crimini di povertà" - Madre Teresa "si è chinata sulle persone sfinite, lasciate morire ai margini delle strade, riconoscendo la dignità che Dio aveva loro dato", ha proseguito il Papa. "Ha fatto sentire la sua voce ai potenti della Terra, perché riconoscessero le loro colpe dinanzi ai crimini, dinanzi ai crimini, della povertà creata da loro stessi. La misericordia è stata per lei il 'sale' che dava sapore a ogni sua opera, e la 'luce' che rischiarava le tenebre di quanti non avevano più neppure lacrime per piangere la loro povertà e la loro sofferenza".



"E' la santa di un mondo sfiduciato, avido di tenerezza" - "Oggi - ha detto ancora Bergoglio durante l'omelia - consegno questa emblematica figura di donna e di consacrata a tutto il mondo del volontariato: lei sia il vostro modello di santità". E ancora: "Questa instancabile operatrice di misericordia ci aiuti a capire sempre più che l'unico nostro criterio di azione è l'amore gratuito, libero da ogni ideologia e da ogni vincolo e riversato verso tutti senza distinzione di lingua, cultura, razza o religione, che porta speranza a umanità sfiduciata".



"Anche da santa continueremo a chiamarla madre" - "Penso che forse avremo un po' di difficoltà nel chiamarla santa Teresa, la sua santità è tanto vicina a noi, tanto tenera e feconda che spontaneamente continueremo a dirle 'madre Teresa'", ha detto poi il Pontefice, in un inserto a braccio dell'omelia.



Tanti i pellegrini provenienti da varie diocesi italiane, ma anche da Spagna, India, Polonia, Albania, Kosovo e altri paesi del mondo. E tante le bandierine sventolate con l'immagine di madre Teresa su sfondo azzurro, il colore di cui è bordato il sari bianco che contraddistingue l'ordine delle suore da lei fondato in India.



Migliaia di fedeli hanno posizionato mazzi di fiori sulla tomba di madre Teresa e hanno intonato canti per celebrare la sua canonizzazione. A Calcutta la cerimonia che si è svolta in Vaticano è stata seguita nella casa della congregazione, meta di un pellegrinaggio continuo sulla tomba dove con i petali sono stati lasciati messaggi dei fedeli.



E' stata celebrata una messa speciale in onore della fondatrice delle Missionarie per la carità. "E' un giorno di festa, un giorno di gratitudine, un giorno con tantissime benedizioni", ha dichiarato sorella Mary Lysa. "Le Missionarie della carità hanno deciso che la giornata di oggi sarà la celebrazione che porterà avanti le cause" di madre Teresa "al servizio dei poveri, dei moribondi e dei malati".