Lotteria Italia, dal 2002 dimenticati 27 milioni di euro

Quando la Dea Bendata ti bacia e tu ti volti dall'altra parte. Accade molto più spresso del previsto proprio nei giorni della Befana. In queste ore vengono infatti estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia. Migliaia di italiani li comprano, migliaia li controllano ma non proprio tutti. Dal 2002 ad oggi non sono stati riscossi qualcosa come 27 milioni di euro in premi. La sorpresa aumenta se si considerano che ci sono sei mesi di tempo per reclamare la vincita.