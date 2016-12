Le spoglie di San Pio giunte a Roma da San Giovanni Rotondo

L'arrivo è stato ritardato di un'ora e venti minuti rispetto al previsto, in quanto lungo la strada da San Giovanni Rotondo alla Capitale il carro che trasportava l'urna è stato più volte rallentato, se non bloccato, da folle di fedeli spontaneamente radunatesi per salutare il corpo del santo al suo passaggio.



Su basamento dell'urna è iscritta una frase cara al frate di Pietrelcina: "Con te io sia per il mondo Via, Verità e Vita e per te sacerdote santo, vittima perfetta".



Nella Capitale, per l'occasione, il questore ha varato un piano di sicurezza che prevede le stesse misure di protezione assicurate ai capi di Stato di alto rango.