Latina, perquisite ad Aprilia due case dove è stato ospite Anis Amri

La Procura di Roma ha disposto una serie di perquisizioni in relazione ad Ansi Amri nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Berlino. In particolare sono due le abitazioni ad Aprilia, in provincia di Latina, oggetto dei controlli da parte della Digos. Secondo gli inquirenti, in questi due appartamenti il tunisino sarebbe stato ospite nel 2015. Nelle stesse case potrebbero ancora risiedere alcune persone che hanno avuto rapporti con il terrorista.