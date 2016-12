Incidono i loro nomi sul Colosseo: denunciate due turiste americane

19:43 - In vacanza nella Città eterna, hanno pensato di rendere immortale anche la loro visita al Colosseo incidendo i loro nomi su un muro con una moneta. Rintracciate dai carabinieri della Capitale, le due californiane, 21 e 25 anni, sono state denunciate per danneggiamento aggravato su edificio di interesse storico e artistico.

Dopo aver compiuto lo sfregio, le due hanno anche scattato una foto ricordo: alcuni turisti hanno però chiamato gli addetti alla vigilanza, e i carabinieri hanno rintracciato le due, che erano in compagnia di un gruppo di amiche. Ascoltate dai militari, le ragazze si sono scusate: "siamo pentite, ma non immaginavamo che fosse una cosa così grave. Ce lo ricorderemo per tutta la vita".



Non è la prima volta che il Colosseo viene preso di mira dagli atti vandalici. L'ultimo in ordine cronologico risale a novembre, quando un turista russo di 42 anni ha inciso una grande lettera K, iniziale del proprio nome, provocando secondo i tecnici "un danno ingente". L'uomo è stato arrestato dai carabinieri per danneggiamento aggravato: processato per direttissima, è stato condannato a 4 mesi di reclusione (con pena sospesa) e a 20 mila euro di multa.