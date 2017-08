Incendi, Raggi: per salvare Castel Fusano serve supporto del governo

Per controllare il territorio e salvare la pineta di Castel Fusano, che è nuovamente in fiamme, "è necessario un supporto del governo. La situazione è grave". Lo dichiara il sindaco di Roma, Virginia Raggi, parlando dell'emergenza incendi. "Le squadre per spegnere questo ennesimo rogo sono al lavoro. Serve un controllo 24 ore su 24 del territorio perché, se si tratta di incendi dolosi, non si può soltanto intervenire con gli spegnimenti", aggiunge.