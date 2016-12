False disoccupazioni per truffare l'Inps: 123 denunce nel Lazio

La guardia di finanza di Roma ha scoperto una truffa all'Inps escogitata da due dipendenti della sede di Ostia . Accedendo al sistema informatico dell'ente, i due impiegati facevano figurare false assunzioni e falsi licenziamenti in modo da poter erogare indennità di disoccupazione . I militari hanno denunciato 123 persone per truffa aggravata ai danni dello Stato; alcuni di essi hanno restituito le somme indebitamente percepite.

Gli accertamenti delle Fiamme Gialle sono partiti dopo che è stata notata l'anomalia di numerosi residenti in altre zone della provincia, ma anche a Latina e Frosinone, si erano spinti fino a Ostia per presentare la domanda di accesso al sussidio.



Intere famiglie "disoccupate" - Gran parte dei modelli attestanti i falsi rapporti di lavoro riportavano, quali datori di lavoro, note case cinematografiche rivelatesi del tutto estranee alla vicenda e, in diversi casi, è risultato che i componenti di intere famiglie (mariti, mogli, figli, generi e cugini) erano beneficiari delle prestazioni. Molti, inoltre, coloro che, già impiegati con regolare contratto di lavoro, avevano deciso di arrotondare le loro entrate mensili con il sussidio erogato dall'Inps.