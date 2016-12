Dalla Siria a Roma, il viaggio della famiglia di Falak: "Felici di essere in Italia"

La piccola Falak ha già perso un occhio e dovrà sottoporsi urgentemente a cure chemioterapiche presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma. La bimba è arrivata assieme alla famiglia intorno alle 11 all'aeroporto di Fiumicino con un volo da Beirut. Sono i primi "fortunati" a non essere stati costretti ai "viaggi della morte" nel Mediterraneo.



Il loro arrivo è stato possibile grazie all'avvio di un progetto pilota, il primo del genere in Europa, realizzato dalla Comunità di Sant'Egidio insieme alla Federazione delle chiese evangeliche in Italia a alla Tavola Valdese con i ministeri degli Esteri e dell'Interno. Nelle prossime settimane arriveranno altri 80 profughi siriani. La speranza è che l'arrivo sicuro e legale in Italia possa avverarsi anche per un migliaio di altri profughi.



La famiglia di Falak è stata accolta a Fiumicino da una folta rappresentanza di responsabili delle organizzazioni che hanno promosso il progetto rivolto a persone in condizioni di "vulnerabilità" che attualmente vivono nei campi profughi di Libano, Marocco ed Etiopia. In serata verranno ospitati dalla Comunità di Sant'Egidio.