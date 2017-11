Caso Mollicone, il padre: forse la verità 16 anni dopo l'omicidio

Secondo l'accusa la giovane si sarebbe recata in caserma il primo giugno, cioé due giorni prima di essere ritrovata senza vita, per denunciare appunto il figlio dell'ex maresciallo dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, forse per una questione di droga, e da lì non sarebbe mai più uscita.



La ferita trovata sulla testa della ragazza, secondo quanto emerso, sarebbe infatti compatibile con la rottura trovata sulla porta di un alloggio nella caserma.



"La relazione medico-legale - ha commentato l'avvocato Dario De Santis, che difende la famiglia Mollicone - è sicuramente un elemento importante, che potrebbe anche rivelarsi decisivo. Aspettiamo di leggerla per capire bene, prima di decidere eventuali altre iniziative". Per il legale "gli accertamenti sono stati svolti nel modo più completo possibile".



"Non c'è solo il segno di sfondamento sulla porta, ma ci saranno anche altre cose che ultimamente gli inquirenti hanno trovato, che sono riusciti a sapere da persone che precedentemente non avevano parlato", ha aggiunto Guglielmo Mollicone".