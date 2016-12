Bova accusato di evasione: sequestrati 1,5 mln

Nel mirino della procura sono finite delle transazioni non giustificate sul conto della Sammarco Srl, società in mano allo stesso Bova e alla sorella – detengono rispettivamente il 20% e l’80% delle quote – che dal 1996 cura i diritti d’immagine dell’attore. Come riporta Il Messaggero, questa mossa avrebbe consentito a Bova di pagare un’aliquota più bassa: l’evasione si attesterebbe attorno ai 680mila euro. Su queste basi, la procura aveva chiesto un sequestro preventivo per equivalente, ma Gip e Riesame avevano rigettato la richiesta in quanto l'azione di Bova non avrebbe evidenziato rilievo penale. Secondo il giudice, si trattava dunque di un illecito perseguibile “esclusivamente con gli strumenti amministrativi”.

Le ragioni della procura sono state invece accolte nel ricorso alla Cassazione, che ha imposto al Riesame di riaprire il caso e valutare se “possa configurarsi come penalmente rilevante”. Oggi è scattato il sequestro preventivo dei beni. La cifra dovuta allo Stato, attualizzata e incrementata dagli interessi, è di 1,5 milioni di euro. "E' un sequestro che non ha alcuna ragione di esistere, perché sto già pagando" un debito fiscale dopo un accordo con l'Agenzia delle Entrate, ha detto l'attore. "E' un accanimento".