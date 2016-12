Svaligiavano case via Facebook: sei arresti

foto Ansa Correlati Roma, i video delle rapine su Facebook 12:45 - Sei persone arrestate e altre sette denunciate. E' il bilancio dell'operazione dei carabinieri di Roma che ha smantellato una banda di ladri che faceva colpi nelle case grazie a Facebook: due ragazze minorenni della Roma bene chiedevano l'amicizia a loro coetanei sul social network convincendoli a farsi invitare a casa quando non c'erano i genitori: a quel punto la banda entrava in azione e ripuliva gli appartamenti. - Sei persone arrestate e altre sette denunciate. E' il bilancio dell'operazione deiche ha smantellato unache faceva colpi nelle case grazie aduedella Roma bene chiedevano lsul social network convincendoli a farsi invitare a casa quando non c'erano i genitori: a quel punto la banda entrava in azione e ripuliva gli appartamenti.

E dopo i colpi, la banda si vantava su Facebook e via sms delle "imprese". Proprio per ricordarle, i ladri si fotografavano e si filmavano mentre mostravano la refurtiva, utilizzando i loro cellulari, secondo quanto è emerso dalle indagini.



La posizione delle due ragazze è ora al vaglio del Tribunale per i minori. Dopo essere state ricevute nella casa delle inconsapevoli vittime, una di loro si nascondeva invece nell'appartamento dopo aver finto di allontanarsi. Poi, con il pretesto di una passeggiata, la seconda ragazza usciva con il proprietario lasciando l'amica, che dava campo libero alla banda per razziare l'appartamento.



Altri furti sono stati messi a segno in bar tabacchi, negozi vari e anche negli uffici del comune di Mentana, dove erano state portate via mille carte d'identità in bianco che i carabinieri, nel corso del blitz scattato all'alba, hanno recuperato assieme a migliaia di euro.