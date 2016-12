Il Papa: "Difendiamo i bambini dagli abusi"

foto SportMediaset 12:07 - Papa Francesco, nel Regina Coeli, parla di "quanti hanno sofferto e soffrono a causa di abusi", assicurando loro che "sono presenti nella mia preghiera". Poi, sollecita tutti ad impegnarsi "con chiarezza e coraggio affinché ogni persona, specialmente i bambini, sia sempre difesa e tutelata". Bergoglio rivolge un saluto speciale all'Associazione 'Meter' nella Giornata dei bambini vittime della violenza, che sono "tra le categorie più vulnerabili". - Papa Francesco, nel Regina Coeli, parla di "quanti hanno sofferto e soffrono a causa di abusi", assicurando loro che "sono presenti nella mia preghiera". Poi, sollecita tutti ad impegnarsi "con chiarezza e coraggio affinché ogni persona, specialmente i bambini, sia sempre difesa e tutelata". Bergoglio rivolge un saluto speciale all'Associazione 'Meter' nella Giornata dei bambini vittime della violenza, che sono "tra le categorie più vulnerabili".

Nonostante la pioggia, Papa Francesco non ha rinunciato a salutare la folla in piazza San Pietro. Terminata la Messa per le Confraternite, e recitato con oltre mezz'ora di anticipo il Regina Coeli, Papa Bergoglio è salito sulla jeep bianca, coperta con un tettuccio trasparente per ripararlo dalla pioggia. Poi, è passato con la papamobile nei vari settori per salutare da vicino le migliaia di fedeli presenti, ringraziandole per essersi recati in Piazza San Pietro nonostante la pioggia.