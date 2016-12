Getta neonato in cassonetto, morto il bambino

foto Ansa 11:38 - Una donna di 25 anni ha gettato il suo bambino, appena partorito, in un cassonetto dei rifiuti. E' poi arrivata in ospedale con una grave emorragia e ha subito ammesso il tragico gesto. Il piccolo è stato ritrovato, ma è morto nonostante i tentativi di rianimarlo. Adesso la giovane, italiana, è ricoverata al San Camillo di Roma, dove si trova in stato di arresto con l'accusa di infanticidio. Indaga la polizia. - Una donna di 25 anni ha gettato il suo bambino, appena partorito, in un cassonetto dei rifiuti. E' poi arrivata in ospedale con una grave emorragia e ha subito ammesso il tragico gesto. Il piccolo è stato ritrovato, ma è morto nonostante i tentativi di rianimarlo. Adesso la giovane, italiana, è ricoverata al San Camillo di Roma, dove si trova in stato di arresto con l'accusa di infanticidio. Indaga la polizia.

I medici, raggiunto il luogo indicato dalla donna, hanno trovato il corpo del neonato morto, avvolto in un lenzuolo e in un sacchetto di plastica.



L'aperitivo con il bimbo in borsa - La donna ha girato per ore per le strade di Roma dopo aver partorito, con il figlio appena nato nascosto nella sua borsa. E' riuscita anche ad andare a prendere un aperitivo con un'amica, alla quale ha raccontato di aver abortito pochi giorni prima. Poi è salita in autobus per raggiungere l'ospedale San Camillo, a causa di un'emorragia. E, appena prima di entrare al Pronto soccorso, ha gettato il piccolo in un cassonetto dell'ospedale.