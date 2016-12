Gli 007: in Italia rischio di attentati spettacolari

foto Ansa 08:37 - Secondo i servizi segreti italiani, la minaccia anarco-insurrezionalista rimane "estesa e multiforme", in grado di tradursi in una "gamma di interventi" che potrebbero comprendere anche "attentati spettacolari". Lo si legge nella Relazione annuale consegnata al Parlamento. Gli 007 sottolineano come, se la situazione economica non dovesse migliorare, ci sia il rischio concreto di un "innalzamento delle tensioni sociali". - Secondo i servizi segreti italiani, la minaccia anarco-insurrezionalista rimane "estesa e multiforme", in grado di tradursi in una "gamma di interventi" che potrebbero comprendere anche "attentati spettacolari". Lo si legge nella Relazione annuale consegnata al Parlamento. Gli 007 sottolineano come, se la situazione economica non dovesse migliorare, ci sia il rischio concreto di un "innalzamento delle tensioni sociali".

Il ferimento dell'Ad di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, ha segnato "l'innalzamento del livello della minaccia" portata dagli anarco-insurrezionalisti, affermano gli 007. E l'attuale situazione economica viene vista in quegli ambienti come "potenzialmente favorevole" al progetto che vede al centro "l'azione diretta". E' infatti in quest'ottica, per i Servizi, che si registrano appelli ed esortazioni a "superare le esitazioni" e mettere in atto "interventi conflittuali" che puntino al "sovvertimento del sistema".



A frenare il progetto sono stati però gli arresti di diversi presunti anarco-insurrezionalisti: "Da allora si registra infatti una stasi operativa della Federazione Anarchica Informale, con tutta probabilità ascrivibile alla necessità di non evidenziarsi in una fase di accentuata pressione investigativa". Ciò non significa però che il movimento sia stato sconfitto. Anzi: "Si ritiene che la minaccia rimanga potenzialmente estesa e multiforme, suscettibile di tradursi in una gamma di interventi. Eventualità che - scrivono gli 007 - può comprendere sia attentati 'spettacolari' potenzialmente lesivi come quelli tradizionalmente messi in atto dai gruppi Fai, sia iniziative di non elevato spessore ad opera di altre sigle eventualmente emergenti, non dotate delle medesime capacità tecnico-operative, come anche attacchi non rivendicati, in linea con la visione classica dell'anarco-insurrezionalismo".



Gli 007 individuano anche i possibili "scenari di scontro": i poteri economico-finanziari, le forze dell'ordine e le forze armate, le lotte ambientaliste, l'opposizione al 'dominio tecnologico', gli autori delle riforme del welfare e del lavoro, le espressioni di quella che i Servizi chiamano "società del benessere".



Quanto alla minaccia rappresentata dagli eredi delle Brigate Rosse, gli 007 affermano che quegli ambienti, soprattutto nel settore carcerario, hanno fatto arrivare diverse sollecitazioni ma "non sono sembrati in grado di condurre un'efficace opera di infiltrazione, proselitismo e reclutamento". Non è però escluso che un inasprimento delle tensioni sociali possa "indurre queste componenti a tentare di inserirsi strumentalmente in realtà aziendali caratterizzate da forti contrapposizioni". Così come "restano ipotizzabili azioni di propaganda di modesto spessore operativo, rivendicate anche da sigle inedite, per alimentare una progressiva radicalizzazione delle istanze contestative".



Il rischio di tensioni sociali - Se la situazione economica non dovesse migliorare, secondo i Servizi, c'è poi il pericolo concreto di un "innalzamento delle tensioni sociali" e un'intensificazione delle contestazioni a "esponenti di governo, nonché rappresentanti di partiti politici e sindacali". Il "massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali", affermano gli 007, ha contribuito a contenere le tensioni che sono andare accumulandosi in diversi ambiti, dalla protesta degli autotrasportatori in Sicilia alla campagna contro Equitalia, dalla Tav alla scuola. Ora però, "in assenza di segnali di un'inversione del ciclo congiunturale, l'incremento delle difficoltà occupazionali e delle situazioni di crisi aziendale potrebbe minare progressivamente la fiducia dei lavoratori nelle rappresentanze sindacali, alimentare la spontaneità rivendicativa e innalzare la tensione sociale, offrendo nuove opportunità ai gruppi dell'antagonismo", per "intercettare il dissenso e incanalarlo verso ambiti di elevata conflittualità".



In questo ambito, sottolineano gli 007, "si prospetta il rischio di un'intensificazione delle contestazioni nei confronti di esponenti di governo e personalità di rilievo istituzionale, nonché rappresentanti di partiti politici e sindacali considerati non sufficientemente impegnati nella difesa dei bisogni emergenti". Una situazione che ha portato i movimenti antagonisti ad una "rinnovata disponibilità al confronto" e che, di fronte ad "un eventuale aggravamento dello scenari congiunturale" potrebbe "costituire fattore di aggregazione e generalizzazione del dissenso, favorendo l'azione delle frange antagoniste che mirano alla radicalizzazione dell'offensiva sociale".



Il ruolo delle banche - La relazione dei Servizi segreti si estende anche al ruolo delle banche nella situazione attuale, e gli 007 rilevano che in alcuni istituti emergono profili di rischio "per le opacità dei capitali apportati", per l'ingresso di nuovi soci "dal profilo ambiguo" e per la "distorta gestione del credito da parte di esponenti aziendali sleali". I servizi hanno inoltre guardato con attenzione alla nascita in Italia delle prime filiali di banche asiatiche che, "rivolte oggi principalmente ai propri connazionali residenti in Italia, possono costituire la premessa all'ampliamento della concorrenza allogena nel nostro Paese, con rischi di erosione di importanti quote di mercato per gli operatori nazionali".



L'attacco al made in Italy - La crisi economica rafforza inoltre "l'azione aggressiva di gruppi esteri" che puntano ad acquisire "patrimoni industriali, tecnologici e scientifici nazionali", nonché "marchi storici del 'made in Italy', a detrimento della competitività delle nostre imprese strategiche". L'attivita' informativa, segnala la relazione, "ha confermato il perdurante interesse da parte di attori esteri nei confronti del comparto produttivo nazionale, specialmente delle piccole e medie imprese, colpito dal prolungato stato di crisi che ha sensibilmente ridotto tanto lo spazio di accesso al credito quanto i margini di redditività".



Gli 007 puntano l'attenzione su alcune manovre di acquisizione effettuate da gruppi stranieri che, "se da una parte fanno registrare vantaggi immediati attraverso l'iniezione di capitali freschi, dall'altra sono apportatrici nel medio periodo di criticità" per il "rischio di sostituzione, con operatori di riferimento, delle aziende italiane attive nell'indotto industriale interessato dall'investimento diretto ovvero proprietarie di tecnologie di nicchia, impiegate nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza nazionali, come pure nella gestione di infrastrutture critiche del Paese".