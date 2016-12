- Sono complessivamente 16 le persone rimaste ferite. Il più grave è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli per un trauma alla colonna vertebrale, mentre un altro in codice rosso al San Camillo, ma nessuno dei due per fortuna è in pericolo di vita. In codice giallo, invece, sono state trasportate altre quattro persone, mentre altre dieci soni in codice verde. Gli altri ospedali che hanno accolto i pazienti, tutti tra sportati dal 118, sono il San Filippo Neri, l'Aurelia Hospital, il Sant'Eugenio e il Policlinico di Tor Vergata e il Grassi. "Siamo complessivamente soddisfatti di come sono andati i soccorsi, tutto si è svolto velocemente e abbiamo cercato di distribuire i pazienti in vari ospedali per non sovraccaricare alcune singolo pronto soccorso", ha spiegato il direttore del 118, Livio De Angelis.- L'Atr si trova all'altezza della pista numero 3 ed è leggermente inclinato su un lato con un carrello rotto. L'aereo è circondato da quattro unità dei vigili del fuoco oltre che da mezzi della sicurezza aeroportuale e della polizia della quinta zona. Non si sarebbe verificato alcun principio di incendio.- Sono scattate le indagini della Polizia scientifica sull'aereo. Gli agenti stanno effettuando i rilievi per verificare l'esatta dinamica dell'incidente e le fasi immediatamente precedenti, come anche per stabilire i tempi della frenata e di alcuni comandi dall'aereo.- L'Alitalia ha sospeso i voli su Pisa e Bologna operati per conto della compagnia da Carpatair, la società che gestiva il volo Atr 42 finito fuori pista. Lo rende noto la compagnia di bandiera in un comunicato nel quale annuncia di aver avviato immediatamente un'inchiesta.- "Tanta paura, qualcuno di noi ha creduto di poter morire e tutti urlavano. Durante l'atterraggio l'aereo ha toccato due volte bruscamente a terra: ci è stato spiegato che la seconda volta si è piegato il carrello e l'aereo è finito fuori pista". A parlare è uno dei 46 passeggeri dell'aereo finito fuori pista a Fiumicino. "Tutti quei sobbalzi erano dovuti a dei vuoti d'aria. Eppure il volo era stato tranquillo fino a quel momento", continua il passeggero.- Il volo coinvolto nell'incidente è un Pisa-Roma gestito da Alitalia ma dato in subappalto ad una compagnia rumena, la Carpatair . Recentemente proprio questa compagnia era finita nella bufera per i continui guasti che hanno riguardato alcuni apparecchi. Alitalia è stata costretta a sospendere il subappalto per la tratta Ancona-Roma proprio per i continui disagi dei passeggeri.- Si stanno effettuando accertamenti in merito alla dinamica dell'incidente. Gli agenti della Polaria tenteranno di stabilire con esattezza nelle prossime ore se - è l'ipotesi più probabile - il forte vento e le condizioni atmosferiche possano aver compromesso il corretto atterraggio oppure se si è trattato di un errore di manovra del pilota. Il comandante è stato intanto ascoltato in nottata dagli investigatori della polizia giudiziaria, che hanno anche raccolto la testimonianza di diversi passeggeri."A quanto pare la compagnia di bandiera Alitalia sembra molto più interessata a risparmiare sul costo del lavoro, nonostante le migliaia di lavoratori in cassa integrazione e mobilità, che a seguire come sono operati i propri voli". La denuncia arriva dall'Usb (sindacati di base) che in una nota sottolinea come "la compagnia romena Carpatair, che opera alcune rotte in wet leasing per conto di Alitalia, non è infatti nuova ad incidenti con i propri velivoli. Questo è il quinto episodio in suolo italiano". Il sindacato spiega poi come "denunciamo questo incredibile, inascoltati, dalla primavera 2012. Troviamo inoltre inconcepibile che all'acquisto del biglietto, i passeggeri non siano neanche informati di volare con velivoli ed equipaggi romeni".