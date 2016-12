Roma, arrestato il direttore delle Poste del Senato: è accusato di spaccio di cocaina

- Il direttore dell'ufficio delle Poste del Senato, il 53enne Orlando Ranaldi, è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di cocaina. L'uomo è ritenuto il braccio destro di un boss albanese che gestiva i pusher nella zona sud dell'hinterland di Roma.

Oltre al direttore delle Poste, originario di Olevano Romano, sono finite in manette altre nove persone: tre cittadini albanesi e sei italiani. Tra loro anche un vigile urbano del Comune di Valmontone, Stefano Gallo, e un autista di bus di linea, Alessandro Mele. I due si sarebbero prestati a smerciare droga per conto dell'organizzazione.

In particolare il direttore per spacciare utilizzava anche l'auto di servizio delle Poste, vettura utilizzata anche dal suo complice, l' agente della polizia municipale. Entrambi dovranno infatti rispondere anche dell'accusa di peculato. Ad un complice, anche lui arrestato, Randaldi diceva: "Non te devi ferma', devi esse preciso, dobbiamo stare sempre sul pezzo, senno' ci fanno fuori'.

Dall'operazione, che è durata circa sette mesi, è emerso che Ranaldi ritirava la droga a Roma, poi la vendeva nell'hinterland per conto dell'organizzazione. Intanto continuano le perquisizioni nei confronti di altre persone, possibili complici della banda italo-albanese. Durante l'attività investigativa erano state arrestate diverse persone in flagranza di reato e sequestrate centinaia di dosi di cocaina.