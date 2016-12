Squalo vicino alla spiaggia, paura a Ostia

foto Ap/Lapresse 18:27 - Si è avvicinato fino a dieci metri dalla spiaggia di Ostia, spaventando i turisti che affollavano il litorale. Era uno squalo, di un metro e mezzo di lunghezza, arrivato nei pressi dello stabilimento della Marina Militare. Ad avvistarlo è stato un bagnino, che ha individuato la pinna tra le onde, avvertendo subito del pericolo. Il piccolo squalo era arrivato così vicino alla riva forse a causa dell'acqua troppo calda di questi giorni. - Si è avvicinato fino a dieci metri dalla spiaggia di Ostia, spaventando i turisti che affollavano il litorale. Era uno squalo, di un metro e mezzo di lunghezza, arrivato nei pressi dello stabilimento della Marina Militare. Ad avvistarlo è stato un bagnino, che ha individuato la pinna tra le onde, avvertendo subito del pericolo. Il piccolo squalo era arrivato così vicino alla riva forse a causa dell'acqua troppo calda di questi giorni.

Sul posto sono subito intervenuti gli uomini della Guardia costiera, mentre i bagnanti si allontanavano terrorizzati dall'acqua. "Capita che squali di questo tipo (l'esemplare avvistato è una verdesca) si avvicinino alla riva, ma non ricordo in tanti anni un caso in cui un esemplare sia arrivato tanto vicino alla spiaggia - afferma al telefono il comandante della Guardia Costiera di Ostia, luogotenente Adolfo Esposito -. Forse è stata l'acqua troppo calda, in questi giorni con punte di 28 gradi, a spingerlo fino a lì. Oppure non stava bene. La verdesca può diventare pericolosa se un essere umano si avvicina troppo, ma se non viene toccata in genere non è pericolosa".



La Guardia Costiera ha allertato gli stabilimenti del litorale di Ostia per possibili altri avvistamenti, ma non è stato decretato alcun divieto di balneazione. "Non creiamo allarmismo - raccomanda Esposito -. E comunque, per qualsiasi avvistamento c'è il numero 1530 della nostra centrale operativa di Roma".