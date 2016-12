Superenalotto, vinti 18 milioni di euro a Roma

- Un 6 da oltre 18 milioni di euro è stato centrato al Superenalotto da un giocatore a Roma. La combinazione vincente è stata giocata in centro storico, al punto vendita Sisal di Via della Mercede, 53. Al fortunato vincitore sono andati esattamente 18.840.052,58 euro. Questa la combinazione vincente: 2 - 8 - 55 - 66 - 73 - 83. Numero Jolly: 32. Numero SuperStar: 83.

Sempre oggi sono state realizzate cinque vincite nella categoria "4 Stella", del valore di poco superiore ai 30mila euro ciascuna.

Ma lo Stato trattiene oltre 1 mln

Il vincitore non porterà a casa l'intero importo del "6". A partire dal primo gennaio 2012, infatti, sulle vincite milionarie del Superenalotto è stata introdotta una tassa del 6% sull'importo totale: in altre parole, sui 18,8 milioni di euro vinti questa sera, oltre 1,1 milioni verranno trattenuti alla fonte.



Il 100esimo sei

Si tratta del 100esimo 6 nella storia del Superenalotto. L'ultima vincita di prima categoria risale al 24 maggio, quando a Roma venne centrato un jackpot da 25,8 milioni di euro, il secondo del 2012 dopo quello da 95 milioni finito a Catania. Nella storia delle regioni maggiormente premiate dalle vincite di prima categoria, la Campania è al primo posto con 17 "6", seguita dal Lazio che con la vincita di questa sera sale a 16. Alle sue spalle Puglia ed Emilia Romagna con 9. Ben quattro invece le regioni che dal 1997 a oggi non hanno mai realizzato un '6': si tratta di Liguria, Valle d'Aosta, Trentino e Molise.