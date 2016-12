Roma, litiga con un vicino e lo uccide: arrestato

foto Getty 15:06 - Un uomo ha ucciso un suo vicino durante una lite sul pianerottolo di casa. L'episodio è avvenuto intorno alle 7 della mattina in una palazzina di Monte Porzio Catone, alle porte di Roma. Dopo aver impugnato una pistola e sparato contro la vittima, l'omicida si è barricato in casa ma è stato ben presto arrestato dai carabinieri, che lo hanno convinto ad arrendersi. - Un uomo ha ucciso un suo vicino durante una lite sul pianerottolo di casa. L'episodio è avvenuto intorno alle 7 della mattina in una palazzina di Monte Porzio Catone, alle porte di Roma. Dopo aver impugnato una pistola e sparato contro la vittima, l'omicida si è barricato in casa ma è stato ben presto arrestato dai carabinieri, che lo hanno convinto ad arrendersi.

La tragedia è avvenuta di primo mattino, al terzo piano dello stabile. La vittima, un fisico nucleare di 49 anni, è stata raggiunta da un colpo solo al cuore, che si è rivelato fatale. A sparargli è stato il suo dirimpettaio, un commerciante di 66 anni in pensione. Tra i due c'erano già alcuni precedenti e tensioni per dei rumori di troppo.



La lite si è scatenata sul pianerottolo del palazzo, dove i due abitavano. L'uomo ucciso ha tre figli di 12, 14 e 16 anni. La moglie del 49enne e l'assassino sono ora interrogati in caserma dai militari della Compagnia di Frascati, che stanno cercando di fare più chiarezza sulla vicenda.