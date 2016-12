foto Ansa

09:04

- Lievi ritardi all'aeroporto romano di Fiumicino per un black out elettrico di circa 30 minuti, che ha rallentato le operazioni di scalo e di check-in. L'interruzione dell'energia elettrica è durata dalle 7.55 fino alle 8.20. La situazione, per l'operativo dei voli, sta ora tornando progressivamente alla normalità.