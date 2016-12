Crolla il cornicione di San Pietro in Vincoli

foto Maros M r a z - Wikipedia 15:22 - Attimi di apprensione a Roma, quando un pezzo di cornicione della facciata di San Pietro in Vincoli, che custodisce il Mosè di Michelangelo, si è staccato, precipitando sul sagrato. I vigili del fuoco hanno disposto il transennamento dell'angolo tra la piazza di San Pietro in Vincoli e via delle Sette Sale. Sul posto i vigili urbani. - Attimi di apprensione a Roma, quando un pezzo di cornicione della facciata di San Pietro in Vincoli, che custodisce il Mosè di Michelangelo, si è staccato, precipitando sul sagrato. I vigili del fuoco hanno disposto il transennamento dell'angolo tra la piazza di San Pietro in Vincoli e via delle Sette Sale. Sul posto i vigili urbani.

Un sopralluogo della Sovrintendenza statale ha appurato che i tre pezzi di intonaco, della grandezza di un pugno ciascuno, non appartengono alla facciata della chiesa, ma fanno parte dell'edificio adiacente facente parte del complesso di San Pietro in Vincoli, dove vive la congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi. I vigili urbani hanno transennato e chiuso al traffico Via delle Sette Sale, via della Polveriera e Largo della Polveriera.