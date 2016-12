Prostituzione, romene in schiavitù a Roma: acquistate o vinte al gioco e marchiate a fuoco

foto LaPresse 08:57 - Undici romeni, otto uomini e tre donne, sono stati arrestati a Roma con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e riduzione in schiavitù. La banda reclutava le giovani in Romania con la promessa di un lavoro e poi costringeva le ragazze a prostituirsi, intimidendole con minacce di morte e vessazioni fisiche. Una di loro è stata anche marchiata a fuoco. - Undici romeni, otto uomini e tre donne, sono stati arrestati a Roma con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e riduzione in schiavitù. La banda reclutava le giovani in Romania con la promessa di un lavoro e poi costringeva le ragazze a prostituirsi, intimidendole con minacce di morte e vessazioni fisiche. Una di loro è stata anche marchiata a fuoco.

Gli undici agivano con una ferocia incredibile, approfittando di una situazione di inferiorità psichica e dell'estrema povertà delle famiglie d'origine. Le ragazze venivano sottoposte a un grave e insuperabile stato di soggezione psicologica e di vera e propria coercizione fisica. Intimidite con minacce di morte e private dei documenti, le giovani venivano spesso rivendute anche ad altri connazionali oppure messe in palio come premi nei giochi d'azzardo.



Per una di loro i segni delle violenze subite rimarranno indelebili. Circa tre anni fa è stata infatti marchiata a fuoco con l'iniziale del nome del suo sfruttatore.