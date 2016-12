E' rientrata in Italia Maria Sandra Mariani

Il corteo delle auto, con a bordo Maria Sandra, ha successivamente lasciato la zona del 31.mo Stormo dell'Aeronautica Militare alle 8.54. Le auto sono transitate velocemente davanti alla schiera di giornalisti e operatori tenuti lontano dall'area militare e che si sono piazzati all'uscita dell'area portuale per poter riprendere le immagini: dal finestrino dell'auto scura dov'era la Mariani, si è potuta scorgere la donna solo per un attimo, con gli occhiali sul volto.



L'ex ostaggio, appena scesa dal Falcon che l'ha riportata in Italia, è apparsa molto dimagrita: qui ha abbracciato, in un clima di grande commozione, tre suoi familiari giunti allo scalo romano ad accoglierla.



Sentita dal pm di Roma

Maria Sandra attorno alle 9.30 è giunta in Procura a Roma per essere ascoltata dal pm Francesco Scavo, titolare del fascicolo d'indagine aperto dopo il suo sequestro avvenuto 14 mesi fa in Algeria. La donna è entrata nell'ufficio del procuratore senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti.