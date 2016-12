Tivoli, litiga per un parcheggio e muore

foto LaPresse 18:16 - Un 52enne è morto a Villa Adriana, vicino a Tivoli, alle porte di Roma, dopo un violento diverbio per un altro automobilista per un parcheggio. Dopo il litigio l'uomo è andato in un bar e qui, forse a causa di un malore, è morto. Sono in corso gli accertamenti per capire se il decesso sia invece dovuto ad eventuali lesioni. A dare l'allarme e a chiamare i soccorsi è stato lo stesso automobilista con il quale il 52enne aveva litigato. - Un 52enne è morto a Villa Adriana, vicino a Tivoli, alle porte di Roma, dopo un violento diverbio per un altro automobilista per un parcheggio. Dopo il litigio l'uomo è andato in un bar e qui, forse a causa di un malore, è morto. Sono in corso gli accertamenti per capire se il decesso sia invece dovuto ad eventuali lesioni. A dare l'allarme e a chiamare i soccorsi è stato lo stesso automobilista con il quale il 52enne aveva litigato.

Il 43enne, dopo essere stato accompagnato in ospedale per alcune lesioni, è stato portato in caserma dai carabinieri di Tivoli, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. I carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze per chiarire la vicenda.



La vittima nel corso della lite avrebbe tirato fuori una spranga di ferro. Si attendono comunque gli esiti degli esami del medico legale e l'autopsia per accertare la cause della morte del 52enne. Non è chiaro se a causare la morte siano state eventuali lesioni interne.