Neve a Roma, chiusi uffici e scuole

- Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha disposto la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici per domani 10 febbraio e sabato 11 febbraio a causa delle previsioni metereologiche che parlano di neve sulla Capitale. In caso di neve inoltre gli automobilisti dovranno montare le catene e non solo averle a bordo.