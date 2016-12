Roma, bimba muore al nido per un rigurgito

foto Ansa 17:59 - Una bimba di tre mesi è morta in un asilo nido a Roma. La causa del decesso, dai primi accertamenti, sarebbe un rigurgito. L'episodio è avvenuto in tarda mattinata nell'asilo in via Cesare Giulio Viola, alla periferia della Capitale. Ad allertare il 118 sono state le stesse operatrici della struttura, perché la bimba all'interno della culla era cianotica e non respirava. Inutili i soccorsi: la piccola era già spirata. - Una bimba di tre mesi è morta in un asilo nido a Roma. La causa del decesso, dai primi accertamenti, sarebbe un rigurgito. L'episodio è avvenuto in tarda mattinata nell'asilo in via Cesare Giulio Viola, alla periferia della Capitale. Ad allertare il 118 sono state le stesse operatrici della struttura, perché la bimba all'interno della culla era cianotica e non respirava. Inutili i soccorsi: la piccola era già spirata.

Da una prima ricostruzione sembra che il personale dell'asilo nido abbia fatto mangiare la piccola e l'abbia poi messa a dormire. Nell'ispezione sul corpo il medico legale ha rintracciato la presenza di latte nelle vie respiratorie.



Pm apre fascicolo, senza indagati né reato

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per fare luce sulle cause della morte della bimba. Gli accertamenti sono affidati al pm Francesca Passaniti che ora disporrà una serie di esami di natura medico-legale per chiarire la dinamica del decesso. Il fascicolo è aperto senza ipotesi di reato e senza indagati. Il corpo della bambina è a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha già disposto l'autosia.



La nonna: era in quell'asilo da pochi giorni

"E' una tragedia enorme, la bambina veniva in questo asilo solo da pochi giorni. Ci hanno detto che è stato un rigurgito ma sarà l'autopsia a chiarire le cause. Mia figlia è forte, credo che ce la farà". Lo ha detto la nonna della bambina. "E' una struttura ottima, non possiamo dire nulla contro di loro", ha aggiunto la signora.