Influenza, due siti internet mappano il contagio

- Quest'anno l'influenza si è manifestata quasi timidamente a causa delle temperature miti che non ne hanno favorito lo sviluppo. Nella settimana dal 2 all'8 gennaio ci sono stati 170mila casi, soprattutto bambini e nelle regioni Piemonte e Campania, con una percentuale di 2,79 persone per mille assistiti. Dall'autunno sono online due siti, Influenzanet, europeo, e Influweb, italiano, per mappare il contagio in tempo reale.

Quest'anno le temperature non rigide hanno ridotto il riprodursi dei virus e fatto ritardare i picchi influenzali. Ma i 787 medici "sentinella" sparsi nella Penisola ritengono che, con il ritorno a scuola e al lavoro dopo la pausa natalizia, la malattia torni. I numeri previsti sono quelli della passata stagione: attorno aiI virus identificati a novembre sono per la maggior parte del vecchio tipo dello scorso anno,, e ildi conseguenza resta lo stesso.La Sanità italiana si sta comunque attrezzando alla diffusione dell'infezione. Insi stanno sperimentando in nove ospedali gliper evitare che i pazienti passino dai pronto soccorso.Mentre dall'autunno sono disponibili due siti internet:, un progetto Ue che coinvolge i cittadini di dieci Paesi Ue e chiede loro di registrarsi e descrivere i loro sintomi. Poi c'è, propaggine italiana, al quale si può scrivere e spiegare come ci si sente. In tal modo si ha una mappatura in temporeale della situazione.