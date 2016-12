Roma, camion travolge auto: 5 morti

foto LaPresse 10:17 - Cinque giovani, tre ragazzi e due ragazze, tutti sui vent'anni, sono morte in un incidente stradale sul Grande raccordo anulare a Roma. Un camion che trasportava una cella frigo ha travolto una Citroen C1 ferma sulla corsia d'emergenza tra le uscite Laurentina e Ardeatina. Sul posto era presente anche un'auto della polizia stradale, che è stata anch'essa travolta dal Tir: due agenti feriti. - Cinque giovani, tre ragazzi e due ragazze, tutti sui vent'anni, sono morte in un incidente stradale sul Grande raccordo anulare a Roma. Un camion che trasportava una cella frigo ha travolto una Citroen C1 ferma sulla corsia d'emergenza tra le uscite Laurentina e Ardeatina. Sul posto era presente anche un'auto della polizia stradale, che è stata anch'essa travolta dal Tir: due agenti feriti.

La Citroen, ferma sulla corsia d'emergenza all'altezza del chilometro 51 del Gra, ha attirato l'attenzione di una pattuglia della polizia stradale che si è fermata per un controllo. Proprio in quel momento è sopraggiunto il Tir, che ha investito in pieno l'auto, uccidendo tutti e cinque i passeggeri mentre i due agenti della stradale, miracolosamente appena sfiorati, hanno riportato solo ferite. Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Uno dei due, una donna, ha una frattura al setto nasale e diversi tagli sul corpo. L'altro agente, con 30 giorni di prognosi, ha una frattura alla mano sinistra e varie contusioni.



Al momento si cerca di capire perché il conducente del mezzo, un italiano di 30 anni, abbia perso il controllo tra le ipotesi possibili, un colpo di sonno, una distrazione o un guasto meccanico.