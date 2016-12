foto Ap/Lapresse 19:36 - La magistratura romana ha emesso due decreti di fermo per il duplice omicidio del commerciante cinese Zhou Zeng e della figlioletta di nove mesi. Si stringe dunque il cerchio delle indagini attorno ai due magrebini sospettati di essere gli autori della tragica rapina avvenuta il 4 gennaio nel quartiere periferico di Torpignattara. Il provvedimento permetterà le ricerche e l'individuazione dei due anche all'estero. - La magistratura romana ha emesso due decreti di fermo per il duplice omicidio del commerciante cinese Zhou Zeng e della figlioletta di nove mesi. Si stringe dunque il cerchio delle indagini attorno ai due magrebini sospettati di essere gli autori della tragica rapina avvenuta il 4 gennaio nel quartiere periferico di Torpignattara. Il provvedimento permetterà le ricerche e l'individuazione dei due anche all'estero.

Questa mattina le forze dell'ordine hanno distribuito in tutta Italia e all'estero, l'identikit dei due cittadini magrebini, entrambi sui 30 anni, senza fissa dimora, ritenuti responsabili del duplice omicidio.



Per gli inquirenti c'è il rischio che i due killer, grazie ad alcune complicità, si siano dileguati allontanandosi da Roma. "Non possiamo escludere che la diffusione di notizie di questi giorni abbia contribuito ad agevolare la fuga dei due ricercati" hanno detto i carabinieri impegnati nelle indagini.



La svolta nelle indagini grazie a Dna e immagini telecamere

L'identificazione dei due killer è stata resa possibile grazie alle impronte digitali e all'analisi del Dna effettuata sulle tracce trovate sui caschi abbandonati dagli assassini in fuga. Importanti anche le immagini delle telecamere di sicurezza che hanno ripreso i due magrebini. Per gli investigatori si sarebbe trattato di una "rapina degenerata in omicidio" e, allo stato, escludono che all'episodio delittuoso abbia preso parte un terzo soggetto.



Napolitano incontra la moglie della vittima

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è andato all'Ospedale San Giovanni della Capitale dove è ricoverata la donna cinese sopravvissuta all'aggressione. "Questa visita vuole essere un gesto innanzitutto di vicinanza affettuosa a una madre distrutta dal dolore per l'orribile assassinio del suo bambino e di suo marito", ha detto il Capo dello Stato.