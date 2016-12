Nuovi atti minatori contro Equitalia: busta con esplosivo a Roma, polvere sospetta a Ischia

foto LaPresse 16:20 - Continuano gli atti minatori contro Equitalia. A Roma è stata recapitata una busta contenente polvere pirica e un pezzo di corda. La missiva era indirizzata al direttore della sede dell'Ente di riscossione sul Lungotevere Flaminio. In un ufficio postale di Ischia è stata invece intercettata e bloccata una lettera contenente polvere sospetta indirizzata a Equitalia. - Continuano gli atti minatori contro Equitalia. A Roma è stata recapitata una busta contenente polvere pirica e un pezzo di corda. La missiva era indirizzata al direttore della sede dell'Ente di riscossione sul Lungotevere Flaminio. In un ufficio postale di Ischia è stata invece intercettata e bloccata una lettera contenente polvere sospetta indirizzata a Equitalia.

La busta contenente la polvere pirica è stata consegnata agli artificieri della questura di Roma. All'interno del plico non era contenuta alcuna rivendicazione. L'allarme era stato lanciato intorno alle 12 e sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Villa Glori e gli artificieri.



Ischia, polvere sospetta in una busta

Una busta indirizzata alla sede Equitalia di Casamicciola e contenente una polvere azzurra è stata sequestrata all'ufficio postale in località San Francesco del comune di Forio ad Ischia. La busta era nel sacco della corrispondenza prelevata da un portalettere, e l'anomalia del suo contenuto è stata rilevata dalla fuoriuscita di una piccola quantità di polvere dall'involucro, che ha tra l'altro macchiato le mani del postino. Intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a una bonifica dei locali, e dei carabinieri isolani, coordinati dal capitano Melissa Sipala, che hanno sequestrato la lettera. Il portalettere è stato prima portato all'ospedale per accertamenti precauzionali e poi dimesso. Dai primi esami, sembra che la polvere sia semplice colorante.