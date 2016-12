Anonymous: "Abbiamo sventato un attacco dell'Isis in Italia, lavoriamo in silenzio"

Gli hacker di Anonymous hanno annunciato su Twitter di avere sventato un attacco terroristico dell'Isis in Italia. "In questo mese - sottolinea l'account Twitter di 'Operation Paris' - stiamo lavorando in silenzio. Abbiamo già sventato un attacco Isis contro l'Italia, speriamo di bloccare gli altri". Gli hacker hanno successivamente rimosso il post "per evitare panico generale, ci sarà poi un comunicato video ad operazione compiuta".